У женщин с ВПЧ и метаболическим синдромом риск смертности почти в три раза выше: PLOS ONE

Используя крупномасштабные данные США, содержащие наблюдение за пациентами в течение более десяти лет, исследователи с факультета здравоохранения Йоркского университета (York University) обнаружили, что женщины с метаболическим синдромом и штаммами вируса папилломы человека высокого риска (ВПЧ) подвергаются в 2,6 раза более высокому риску смертности, чем женщины без него.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии