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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Суперфинал чемпионата России. 6-й тур. Дубов сыграет с Нестеровым, Гребнев – с Есипенко, Наер против Понкратова, другие партии

Суперфинал чемпионата России Барнаул 6-й тур Начало партий – 11:00 по московскому времени.  Евгений Наер – Павел Понкратов  Максим Матлаков – Артем Тимофеев Даниил Дубов – Арсений Нестеров Владислав Артемьев – Алексей Дреев Рудик Макарян – Александр Грищук Алексей Гребнев – Андрей Есипенко Турнирное положение: Нестеров – 3,5, Есипенко, Наер, Грищук – по 3, Матлаков, Артемьев, Дубов, Гребнев, Дреев – по 2,5, Макарян, Понкратов – по 2, Тимофеев – 1.

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