Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 562 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аркадий Цыганов
    Есть территории уворованные у России. Их надо возвернуть.Капитулировавший ...
  • Сергей Oблезов
    Одну ночь поработать, составить списки, на вторую ночь всех зачистить, на третью ночь всех вывезти и торжественно зак...Жора Албуров выхо...
  • Светлана Огнева
    Президент РФ допускает, что некоторые люди «не следили и не понимали, что происходит». Также Путин указал, что смотре..."Я ОШИБАЛСЯ, Я ГЛ...

Интернет всё помнит - дас!

Интернет всё помнит - дас!

Американец, который поиздевался над символом Победы, арестован в России В мае 2022 года Юрий Малёв (на фото выше, жидяра) опубликовал фото трупа российского солдата с привязанной биркой к ноге в виде георгиевской ленты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лилианна Марченко
Как будто постаревший галкин...
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх