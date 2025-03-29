«Крым готов к приему туристов». Что делается на полуострове?

Министерство курортов и туризма Республики Крым проводит расширенные совещания в регионах по подготовке и функционированию средств размещения и пляжей, работе туркомпаний, предпринимателей, занятых в туристкой сфере Крыма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии