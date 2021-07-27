Закон и Порядок

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Субботнее: Китайский гамбит или Катастрофу испортить трудно

Субботнее: Китайский гамбит или Катастрофу испортить трудно

СССР развалился. Америка проиграла. Ну или уже вовсю проигрывает, хотя это никому и не нравится.

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Александр Рожков
Много справедливого про Китай, много того, что всем и так известно, но вкраплены без доказательства или хотя бы обоснования, в утвердительном тоне утверждения спорные, направленные на оправдание той действительности, в которой оказалась Россия. Это естественная необходимость тех, кому нужно постоянно окучивать сознание "масс" в том духе, что все у нас идет в нужном ключе. Что стоит только такое "победное" утверждение: " Беспристрастный цифровой конь идет на смену справедливой советской лошадки" Очевидно, что автору, как серпом по яйцам слова справедливость и советский.

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