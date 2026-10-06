Средний счет участника ПДС НПФ ВТБ вырос в 4,5 раза

За 2,5 года средний счет участника программы долгосрочных сбережений (ПДС) в НПФ ВТБ вырос в 4,5 раза.
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