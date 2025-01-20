«Мы должны ценить наших бойцов»: петербуржцы рассказали, кто для них является защитником Отечества

Жители города верят в безусловную победу нашей страны «Петербургский дневник» провел опрос среди жителей Северной столицы, и поинтересовался и петербуржцев, кто для них является защитником Отечества, а также каким они видят Год защитника Отечества.
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