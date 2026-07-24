Последние новости с "полей" Украины: Лавров о "пацанах" и мертвом духе Анкориджа

Пока российская сторона заявляет о неукоснительном соблюдении "анкориджских договоренностей", американские партнеры признают их провал и требуют новых идей, а Украина сталкивается с внутриполитической турбулентностью и коллапсом морского экспорта.
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