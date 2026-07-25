В Турции русский турист спас девочку из горного потока в Турции

Мгновенная реакция путешественника из Череповца спасла ребенка от гибели.В турецком Кемере уроженец Череповца по имени Данил Левенко стал главным героем дня, вызволив из бурного водного потока маленькую девочку.
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