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Царьград

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В Турции русский турист спас девочку из горного потока в Турции

В Турции русский турист спас девочку из горного потока в Турции

Мгновенная реакция путешественника из Череповца спасла ребенка от гибели.В турецком Кемере уроженец Череповца по имени Данил Левенко стал главным героем дня, вызволив из бурного водного потока маленькую девочку.

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