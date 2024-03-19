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Сообразили на четверых: зачем генсек НАТО летал на Кавказ

Сообразили на четверых: зачем генсек НАТО летал на Кавказ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг совершил турне по Закавказью. В Баку встретился с президентом Ильхамом Алиевым, в Тбилиси пообщался с грузинским руководством, в Ереване провел переговоры с премьером Николом Пашиняном.

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