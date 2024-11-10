В МВД назвали дату, после которой «новых калужан» могут лишить гражданства

«МВД Медиа» напомнило, что 22 ноября кончается срок для принесения Присяги гражданина Российской Федерации теми, кто был принят в российское гражданство"МВД Медиа" напомнило, что 22 ноября кончается срок для принесения Присяги гражданина Российской Федерации теми, кто был принят в российское гражданство.
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