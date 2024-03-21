Фортификация по-украински

Борис Джерелиевский 20 марта 2024 г., 9:45 Строительство оборонительных линий ВСУ стало раем для коррупционеров Бандеровцы начали спешное возведение ….
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