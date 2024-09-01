СРЗП предлагает списать часть кредитов малоимущих россиян

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением списать часть кредитов россиянам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
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