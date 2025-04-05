Астероид YR4 и Луна: почему космический гость 2032 года стал темой обсуждений ученых Ирина ВальковаВ начале апреля 2025 года внимание мировой научной общественности оказалось приковано к небесному телу, чье название пока известно только специалистам — астероиду YR4.