Астероид YR4 и Луна: почему космический гость 2032 года стал темой обсуждений ученых Ирина ВальковаВ начале апреля 2025 года внимание мировой научной общественности оказалось приковано к небесному телу, чье название пока известно только специалистам — астероиду YR4.
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