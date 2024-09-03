Трусова: нет смысла в отношениях, если они не ведут к чему-то серьезному

Серебряная призерка Олимпиады в Пекине фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что вышла замуж за коллегу Макара Игнатова спустя полгода отношений, чтобы постоянно находиться рядом с возлюбленным.
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