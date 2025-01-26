Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности использования украинской газотранспортной инфраструктуры для транзита газа в страны Европы, но исключительно в рамках поставок из Азербайджана.
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