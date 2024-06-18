КРБ – Гуарани Кампинас где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Серия Б Бразилия 22 июня

В субботу, 22 июня, сыграют КРБ и Гуарани Кампинас в рамках Серии Б Бразилии. Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе Estádio Rei Pelé Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.