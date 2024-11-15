Сборную России по футболу ждут заключительные матчи в этом году

15 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с Брунеем в Краснодаре, а 19 ноября примут сборную Сирии в ВолгоградеУдивительно, но сыграть полноценный сбор — а это минимум два матча — сборной России не удается с октября 2023 года, когда национальная команда набрала четыре очка с Кенией и Камеруном.