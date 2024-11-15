Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 781 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Е Пронина
    с чего это Путин им должен давать по 1,5 миллиона? сами стройте себе садики, школы, гостиницы и тд) работайте лентяи,...В чем подоплека в...
  • Эльдар Алиев
    Надо запрещать электро самокаты и велосипеды, не кто не контролирует скорость и пдд, людей каждый день колечатСервисы кикшеринг...
  • Алекс Сэм
    Все рабочие места руками заняты мигрантами и мужчины не могут прокормить семью поэтому разводятся.КП: восемь из дес...

Сборную России по футболу ждут заключительные матчи в этом году

Сборную России по футболу ждут заключительные матчи в этом году

15 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с Брунеем в Краснодаре, а 19 ноября примут сборную Сирии в ВолгоградеУдивительно, но сыграть полноценный сбор — а это минимум два матча — сборной России не удается с октября 2023 года, когда национальная команда набрала четыре очка с Кенией и Камеруном.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх