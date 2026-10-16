Стало известно, кто обогатился на транспортной безопасности России. Чиновники подведомственного Минтрансу ФГУП похитили целых 100 млн рублей, пользуясь отчаянным положением во время ковида и неразберихой.
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