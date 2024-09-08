Губернатором Югры избран Руслан Кухарук

Губернатором Югры в воскресенье, восьмого сентября, 2024 года избран Руслан Кухарук. Депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на заседании избрали временно исполняющего обязанности главы Югры Руслана Кухарука губернатором региона.
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