Dragon's Dogma 2: Прохождение Пробуждение в темницеКогда восстановите контроль над...

Dragon's Dogma 2: ПрохождениеПробуждение в темницеКогда восстановите контроль над выбранным персонажем (используете доступные пресеты или укажите на человека в капюшоне, после чего самостоятельно создадите героя, настроив буквально каждые аспекты), двигайтесь вперёд, пока не дойдёте до места раскопок.
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