Гибридные электростанции обеспечат энергией вокзалы в России

Разработчики компании «ВиндДрайвИнжиниринг» создали проект гибридной ветро-солнечной электростанции для обеспечения энергией железнодорожных объектов таких, как вокзалы, станции, переезды и другие сообщили «Известиям» в пресс-службе ОАО «РЖД».