ИЗВЕСТИЯ iz

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Гибридные электростанции обеспечат энергией вокзалы в России

Гибридные электростанции обеспечат энергией вокзалы в России

Разработчики компании «ВиндДрайвИнжиниринг» создали проект гибридной ветро-солнечной электростанции для обеспечения энергией железнодорожных объектов таких, как вокзалы, станции, переезды и другие сообщили «Известиям» в пресс-службе ОАО «РЖД».

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