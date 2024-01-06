Рогов: ВСУ обстреливают трассу из Токмака на Пологи

РИАМО - 6 янв. Трасса из Токмака на Пологи находится под обстрелом боевиков ВСУ. Жителей просят быть осторожными при поездках в прифронтовые районы, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
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