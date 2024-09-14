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Царьград

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"Молчать об этом преступно": Хакеров отправили на штурм. После гибели Гудвина и Эрнеста вскрылась ещё одна некрасивая история

"Молчать об этом преступно": Хакеров отправили на штурм. После гибели Гудвина и Эрнеста вскрылась ещё одна некрасивая история

В Донецкой Народной Республике погибли асы беспилотной разведки Эрнест и Гудвин. Сразу после этого в Сети всплыло интересное видео.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
Пузик  предатель  и наркоторговец
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15 час.
ИН
Илья Немцов
В шторма такого командира…на передок…под прицелом
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5 час.
ВУ
Варлам Устрялов
не промахиваясь.
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