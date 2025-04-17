Как доноры помогли людям

Таких людей в мире единицы. По статистике, у донора и реципиента совместимость 1 к 10 тысячам. "Я знаю, что чувствуют родители больного ребёнка" Андрей Гринин живёт в Петербурге, работает водителем-экспедитором.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии