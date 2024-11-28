Ужесточение ответственности: закон об оборотных штрафах за утечку персональных данных вступает в силу Ирэн ОрлонскаяВажное решение было принято Советом Федерации — одобрен закон, вводящий оборотные штрафы для компаний, которые снова допускают утечки персональных данных.