Ужесточение ответственности: закон об оборотных штрафах за утечку персональных данных вступает в силу Ирэн ОрлонскаяВажное решение было принято Советом Федерации — одобрен закон, вводящий оборотные штрафы для компаний, которые снова допускают утечки персональных данных.
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