Объявление компании Meta для пользователей в Евросоюзе

В преддверии вступления в силу нового европейского «Закона о цифровых рынках» (Digital Markets Act, DMA) в марте этого года, Meta объявила о решении, предоставляющем пользователям в Европейском союзе (ЕС), Европейской экономической зоне и Швейцарии больше контроля над их данными.