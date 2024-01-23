Объявление компании Meta для пользователей в Евросоюзе

В преддверии вступления в силу нового европейского «Закона о цифровых рынках» (Digital Markets Act, DMA) в марте этого года, Meta объявила о решении, предоставляющем пользователям в Европейском союзе (ЕС), Европейской экономической зоне и Швейцарии больше контроля над их данными.
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