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Никола Йокич оформил 11-й трипл-дабл в сезоне

Центровой «Наггетс» Никола Йокич сделал трипл-дабл в матче с «Лейкерс» (122:109). Йокич набрал 14 очков, 11 подборов и 16 передач при 5 из 5 с игры.

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