Татуировки российских военных: как их правильно расшифровывать?

Татуировки в российской армейской среде — это не просто дань моде или украшение тела. Это сложная система знаков, своеобразный паспорт владельца, который может рассказать о его службе, специальности, статусе и даже о скрытых особенностях характера.
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