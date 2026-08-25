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Несекретные материалы

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Татуировки российских военных: как их правильно расшифровывать?

Татуировки российских военных: как их правильно расшифровывать?

Татуировки в российской армейской среде — это не просто дань моде или украшение тела. Это сложная система знаков, своеобразный паспорт владельца, который может рассказать о его службе, специальности, статусе и даже о скрытых особенностях характера.

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