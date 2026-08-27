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Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Лукерья Ильяшенко, Виктория Газинская посетили закрытый показ фильма "Ветка сирени"

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Лукерья Ильяшенко, Виктория Газинская посетили закрытый показ фильма "Ветка сирени"

Юлия Снигирь с мужем Евгением Цыгановым, Лукерья Ильяшенко, Виктория Газинская посетили закрытый показ отреставрированной версии биографической драмы Павла Лунгина "Ветка сирени" в столичном кинотеатре "Художественный".

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