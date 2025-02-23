Лавров, при всем моем уважении, должен заниматься своей работой, а мигрантами занимается другое ведомство. Что он знает о жизни, по соседству с пришельцами? Круг общения у министра иной..

Регина Толстоброва Это враги наши, а не работники. выгонять их только. Преступников сколько среди них, привыкли чиновники чтобы к то-то им все делал. настроили дворцов.

Геннадий Сытник Что за убожество это сочинило? При чем здесь Лавров? Ради последнего абзаца? Он МИД (Министр Иностранных Дел), и говорит то, что должен, опираясь на существующие законы, договора и соглашения. Приплели ради заголовка.