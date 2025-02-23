Лавров, при всем моем уважении, должен заниматься своей работой, а мигрантами занимается другое ведомство. Что он знает о жизни, по соседству с пришельцами? Круг общения у министра иной..

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Это враги наши, а не работники. выгонять их только. Преступников сколько среди них,  привыкли чиновники чтобы к то-то им все делал. настроили дворцов.
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10 час.
Геннадий Сытник
Что за убожество это сочинило? При чем здесь Лавров? Ради последнего абзаца? Он МИД (Министр Иностранных Дел), и говорит то, что должен, опираясь на существующие законы, договора и соглашения. Приплели ради заголовка.
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9 час.
Наталия
Хотелось бы,но не факт.Пока наблюдаются только вялые полумеры. Не случилось бы что-то серьезное неожиданно, как в Курской области , когда все было понятно многим, кроме тех, от кого  зависели безопасность границы и гражданского населения.
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5 час.
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