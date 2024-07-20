Крах каталонского футбола

Есть ли жизнь за пределами «Камп Ноу» «Жирона» — оазис в пустыне Радость «Жироны», впервые дотянувшейся до Лиги Чемпионов, контрастирует со слезами «Андорры» и «Сабаделя», подтвердивших свои вылеты в Примеру и Сегунду РФЭФ соответственно.