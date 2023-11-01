Боррель возмутился ударом Израиля по лагерю беженцев на севере Газы

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель выразил возмущение многочисленными жертвами среди гражданских после удара Израиля по лагерю беженцев на севере сектора Газы и напомнил о необходимости соблюдать международное гуманитарное право.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии