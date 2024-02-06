ФСБ задержала жителя Камчатки, передававшего СБУ информацию об участниках спецоперации

Жителя Камчатки задержали по подозрению в госизмене. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Камчатскому краю, россиянин передавал СБУ информацию о работе погранслужбы ФСБ, участниках спецоперации и Вооруженных силах РФ.