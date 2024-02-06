РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

921 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Галивец
    И правильно сделали!Московский «Совре...
  • Зоя Копань
    Достали уже с гонораров Дронова, вот что называется демократия, гласность и инет, ведь когда Киркоров и иже с ним пол...Политика против п...
  • Александр Киевская Русь
    Сахар лучше всего заменить медом. Чай в этом случае можно  пить с медом в прикуску.  В чай мед можно добавить только ...Врач рассказала, ...

ФСБ задержала жителя Камчатки, передававшего СБУ информацию об участниках спецоперации

ФСБ задержала жителя Камчатки, передававшего СБУ информацию об участниках спецоперации

Жителя Камчатки задержали по подозрению в госизмене. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Камчатскому краю, россиянин передавал СБУ информацию о работе погранслужбы ФСБ, участниках спецоперации и Вооруженных силах РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх