ФСБ задержала жителя Камчатки, передававшего СБУ информацию об участниках спецоперации

Жителя Камчатки задержали по подозрению в госизмене. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Камчатскому краю, россиянин передавал СБУ информацию о работе погранслужбы ФСБ, участниках спецоперации и Вооруженных силах РФ.
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