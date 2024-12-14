«С папами не спят»: психолог дала оценку отношениям Петросяна с молодой женой

Да хрен бы с ними! Живут и живут, никому не мешают, разрешения спрашивать ни у кого не обязаны - оба совершеннолетние давно. 😆 В стране полно других нерешенных проблем и жутких семеек, в которых преступления творятся ежедневные. Вот туда бы психологов. И полицию заодно.

Лидия Курзаева

Не осуждаю Петросяна. Человек он знаменитый и как артист - многими любимый. Но был ли он счастлив в жизни? Думаю, что не очень. Оттого и нашёл себе родственную душу в лице Татьяны Брухановой. Так пусть хоть сейчас, на старости лет, он будет жить рядом с молодой женой и радоваться на своих детишек.