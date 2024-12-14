Брак с 35-летней Татьяной Брухуновой стал для юмориста Евгения Петросяна способом исправить ошибки прошлого, когда он был женат на работе, рассказал 79-летний артист в интервью Роману Костомарову.
«С папами не спят»: психолог дала оценку отношениям Петросяна с молодой женой
Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Да хрен бы с ними! Живут и живут, никому не мешают, разрешения спрашивать ни у кого не обязаны - оба совершеннолетние давно. 😆 В стране полно других нерешенных проблем и жутких семеек, в которых преступления творятся ежедневные. Вот туда бы психологов. И полицию заодно.
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18 час.
Лидия Курзаева
Не осуждаю Петросяна. Человек он знаменитый и как артист - многими любимый. Но был ли он счастлив в жизни? Думаю, что не очень. Оттого и нашёл себе родственную душу в лице Татьяны Брухановой. Так пусть хоть сейчас, на старости лет, он будет жить рядом с молодой женой и радоваться на своих детишек.
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14 час.
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