Чардахлы: почему это село считалось самым «героическим» в СССР

Это армянское село Азербайджанской ССР дало Советскому Союзу столько героев (как отмеченных соответствующими званиями, так и просто выдающихся уроженцев, добившихся всесоюзного признания), что исследователи его истории до сих пор спорят: как так могло случиться, что горное селение, на начало ХХ века не насчитывавшее и 2 тысяч человек, смогло «выдать на гора» такое количество отважных кавказцев? Не только мужчины, но и быки с собаками По словам руководителя армянской общины Юрия Миносяна, в армянском селе Чардахлы (Чардахлу) силой было принято меряться не только мужчинам, но и быкам с собаками – обычным делом являлись регулярные борцовские состязания, в ледяной воде горного ручья мужское население купалось круглогодично.