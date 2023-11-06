Постпред ОАЭ Нусейба: СБ ООН проводит консультации по ближневосточной резолюции

Постоянный представитель Объединенных Арабских Эмиратов при ООН Лана Заки Нусейба заявила, что Совет Безопасности всемирной организации проводит консультации по подготовленному проекту ближневосточной резолюции, сообщает ТАСС.
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