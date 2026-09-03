Рейтинг застройщиков по объемам введённого жилья в Свердловской области возглавила ГК «Кортрос»

По данным Единого реестра застройщиков на 1 сентября, в 2026 году ГК «Кортрос» ввела в эксплуатацию 153,4 тыс.
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