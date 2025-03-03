МО: "Гвоздики" уничтожили бронетехнику и пехоту ВСУ в Курской области

Расчеты самоходных гаубиц "Гвоздика" из состава группировки войск "Север" уничтожили технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также предотвратили доставку боеприпасов в приграничных районах Курской области.
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