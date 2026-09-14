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Татарстанда аязучан болытлы һәм +21 градуска кадәр җылы һава торышы көтелә

Татарстанда аязучан болытлы һәм +21 градуска кадәр җылы һава торышы көтелә

Бүген, 14 сентябрьдә, республикада аязучан болытлы һава торышы була. Явым-төшем көтелми. Төнлә һәм иртән урыны белән томан төшү ихтимал, дип хәбәр итә ТР Гидрометеорология үзәге.

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