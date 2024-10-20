Безопасных доз алкоголя не существует, говорит эксперт

Жители Волгоградской области стали свидетелями очередного напоминания о вреде употребления алкоголя. Эксперты в области здравоохранения подчеркивают, что безопасных доз алкоголя не существует, и даже умеренное употребление алкогольных напитков приводит к серьезным последствиям для здоровья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии