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Газета.ру

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Группировка "Север" пресекла прорыв ВСУ из окружения в Харьковской области

Группировка "Север" пресекла прорыв ВСУ из окружения в Харьковской области

Военнослужащие группировки войск «Север» пресекли попытку выхода из окружения в Харьковской области двух штурмовых групп украинских подразделений.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Константин Самарин
Константин Самарин

Хм... вынуждены использовать роботизированные системы"... А в российской армии почему их практически не используют, а раненых приходится тащить на себе под огнем. Или доставлять боеприпасыне на себе, вместо того, чтобы отправить их на аналогичной платформе