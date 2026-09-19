Группировка "Север" пресекла прорыв ВСУ из окружения в Харьковской области

Военнослужащие группировки войск «Север» пресекли попытку выхода из окружения в Харьковской области двух штурмовых групп украинских подразделений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Reuters исправило...
- ХЛ Певица Лариса Дол...
- Песков: Стубб и С...
Хм... вынуждены использовать роботизированные системы"... А в российской армии почему их практически не используют, а раненых приходится тащить на себе под огнем. Или доставлять боеприпасыне на себе, вместо того, чтобы отправить их на аналогичной платформе