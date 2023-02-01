Левандовски забил 23 гола в 25 матчах за «Барселону»

Роберт Левандовски забил 23-й гол за «Барселону». В перенесенном матче 17-го тура Ла Лиги против «Бетиса» (2:1) нападающий отметился забитым голом на 80-й минуте.
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