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Царьград

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"Лучше танки Путина на Донбассе": Сикорский показал польскую формулу по защите Украины

"Лучше танки Путина на Донбассе": Сикорский показал польскую формулу по защите Украины

Глава МИД Польши Радослав Сикорский объяснил, что такое польская формула по защите Украины.Формула Сикорского "лучше танки Путина на Донбассе, чем в Дорогуске и Медыке" преподносится как защита Украины.

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