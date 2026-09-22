Глава МИД Польши Радослав Сикорский объяснил, что такое польская формула по защите Украины.Формула Сикорского "лучше танки Путина на Донбассе, чем в Дорогуске и Медыке" преподносится как защита Украины.
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