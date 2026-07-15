БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Трамп не врет, он действительно старается выполнить свои предвыборные обещания

Трамп не врет, он действительно старается выполнить свои предвыборные обещания

Ну что же, думаю, пора серьезно поговорить о прошедшем саммите НАТО и высказываниях американского президента по поводу окончания войны на Украине.

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