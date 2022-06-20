Отряд ОМОН из Нижнего Тагила вернулся домой с Донбасса

Из командировки в Донбасс вернулся домой отряд ОМОН из Нижнего Тагила. Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области, участников спецоперации торжественно встретили на железнодорожном вокзале Екатеринбурга утром 19 июня.
Из командировки в Донбасс вернулся домой отряд ОМОН из Нижнего Тагила. Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области, участников спецоперации торжественно встретили на железнодорожном вокзале Екатеринбурга утром 19 июня.
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