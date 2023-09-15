ДОГOВОPEННОСТИ

Элеонора Коган

Да, баба Катя дошла до своего логического конца, всё успела. Только Тамару жаль.Тамару, талантливого человека.Но зато Надя жила, как посчитала нужным, стала прекрасной хозяйкой и создала семью. А что ещё женщине надо?