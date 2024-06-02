Африка получила русскую нефть из Арктики: Москва поставила Гане 1 млн баррелей

Нефтяной танкер с русской сырой нефтью у берегов Ганы начал разгрузку после трехмесячного ожидания. Судно Snow Lotus класса Suezmax доставило 1 млн баррелей, привезённых из Северного Ледовитого океана, в ганский порт Тема.
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