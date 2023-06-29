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«Уорриорз» выставили квалификационные предложения Таю Джерому и Лестеру Киньонесу

«Голден Стэйт» выставил квалификационные предложения разыгрывающему Таю Джерому (25 лет, 196 см) и атакующему защитнику Лестеру Киньонесу (22 года, 196 см).

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