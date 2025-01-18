Судмедэкспертиза после смерти пресс-секретаря SHAMAN и Киркорова завершена

Эксперты сделали судебно-медицинскую экспертизу после смерти известного журналиста, продюсера, медиаменеджер, пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (SHAMAN), руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского.
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